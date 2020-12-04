Тюменские юнармейцы стали лучшими в Уральском федеральном округе

| Фото: центр патриотического воспитания "Аванпост" | Фото: центр патриотического воспитания "Аванпост"

Тюменское отделение "Юнармии" третий год подряд признано лучшим по Уральскому федеральному округу в смотре-конкурсе на Кубок заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова.

Работа отделений оценивалась по числу участников движения в регионе, инфраструктуре штаба, количеству местных отделений и качеству ведения методической деятельности, сообщает центр патриотического воспитания "Аванпост".

Особое внимание в оценке работы уделялось ведению аккаунтов в соцсетях, освещению событий в местных и федеральных СМИ, а также финансовому обеспечению деятельности.

Три года подряд юнармейцы Тюменской области принимали участие в крупнейших исследовательских экспедициях, организованных Экспедиционным центром Министерства обороны России. В 2017 и 2018 годах они участвовали в экспедициях "Гогланд" на Внешние острова Финского залива, а в 2019 году – в экспедиции "Восточный бастион" на острова Большой Курильской гряды.