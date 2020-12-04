В Тюмени ученики 11-х классов вернутся в школы до 20 декабря

| Фото: образование Тюменской области ВК | Фото: образование Тюменской области ВК

Ученики 11 классов школ города Тюмени вернутся за парты. До 20 декабря они будут посещать школу. На дистанционном обучении останутся ученики с 6 по 10 классы.

Как сообщается в официальной группе департамента образования и науки Тюменской области, обучение ребят с 1 по 5 классы также проводится в образовательных учреждениях.

Напомним, что до 6 декабря учащиеся 6 - 11 классов обучаются дистанционно.