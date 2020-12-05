Бердюжские дети выступят на шоу талантов "Детский КВН" на СТС

| Фото: ctc.ru | Фото: ctc.ru

Команда из Бердюжья заняла первое место на Международном онлайн-фестивале детских команд КВН. За победу их пригласили на шоу талантов "Детский КВН" на СТС.

"Это было волнительно, мы понимали, что на кону наше будущее в КВН. Дело не только в съемке на СТС – мы уже год играли во Всероссийской юниор-лиге и должны были показать высокие результаты. Мы их получили. Дети, конечно, счастливы, руководители тоже", – рассказала "Вслух.ру" руководительница команды Мария Стасевич.

"Дети РайЦентра" уже начали подготовку к первой телевизионной игре. Репетиции серьезные. Съемка должна пройти в конце января. За это время команда надеется найти спонсоров – на дорогу и проживание нужны деньги.

В Международном онлайн-фестивале приняли участие 77 команд из России, Азербайджана и Белоруссии.