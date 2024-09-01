Четыре школьника Тюменской области стали обладателями премии "Экология - дело каждого"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обладателями международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого" стали четыре школьника Тюменской области. Награду Даниилу Григорьеву, Екатерине Сидоренко, Маргарите Мартыненко и Тимофею Назарову вручили в правительстве области.

"Премия "Экология – дело каждого" уже несколько лет обращает внимание детей, молодежи и старшего поколения на важность бережного отношения к природе. Спасибо за ваш вклад в заботу об окружающей среде", - обратилась к ребятам и их родителям заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

Тимофей Назаров получил и специальную награду от предприятия "Запсибнефтехим" компании СИБУР. А родителям юных экологов вручили благодарности за хорошее воспитание детей и активную жизненную позицию.

Руководитель Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Гуржеев отметил экологическую активность молодых тюменцев. Он выразил уверенность в том, что количество участников премии в Тюменской области будет увеличиваться с каждым годом, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Премия "Экология - дело каждого" учреждена Росприроднадзором в 2021 году и проводится ежегодно. Стартовал пятый сезон проекта. Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2025 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.