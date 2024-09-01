Новый диспетчерский пункт запустили в тюменском аэропорту Рощино

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новый контрольно-диспетчерский пункт запустили в тюменском аэропорту Рощино 25 сентября. 50-метровая вышка с панорамным обзором позволит повысить безопасность полётов и увеличить пропускную способность воздушной гавани.

С работой нового комплекс ознакомились представители правительства региона, депутаты Тюменской областной думы и глава города Максим Афанасьев.

Как рассказал гостям директор филиала "Аэронавигация Севера Сибири" Александр Зубов, объект оснащен самым современным отечественным оборудованием и программным обеспечением, кроме того, комплекс создает прямую видимость всех участков взлётно-посадочных полос, что делает проще и безопаснее процесс управления воздушным движением. "Новая вышка в Рощино - одна из самых передовых в России", - подчеркнул он.

"Число перевозимых пассажиров увеличивается ежегодно, растёт и география полётов, - отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов. - Поэтому теперь перед нами стоит задача - к завершению реконструкции самого аэропорта реконструировать и взлётно-посадочную полосу номер один. Но самое главное, чтобы перевозки были безопасными и комфортными для пассажиров".

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова во время экскурсии по комплексу обратила внимание на то, что возраст большинства сотрудников - не более 30 лет.

"Этот современный объект восхищает ещё и тем, что здесь работают высокопрофессиональные люди. Удивило то, что преимущественно - молодого возраста. Мне рассказали, это очень правильно в современных условиях, но при этом есть и опытные сотрудники, которые выполняют роли наставников", - поделилась она.

Глава Тюмени Максим Афанасьев считает, что введение нового командно-диспетчерского пункта создаст надёжное звено в обеспечении безопасности воздушного пространства.

"А для нашего города это ещё один шаг в увеличении пропускной способности аэропорта Рощино", - подчеркнул мэр и поблагодарил всех, кто вносил вклад в строительство и оснащение объекта.

Сотрудникам, участвовавшим в воплощении проекта, вручили награды от Росавиации и благодарности от Тюменской областной думы. Заместитель руководителя Росавиации Андрей Потёмкин ввод пункта в строй - это шаг на опережение в развитии аэропорта и пример для других регионов.

Гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Андрей Булин добавил, что здесь многое сделано для создания комфортных условий работы специалистов. "Они близки к идеальным, - подчеркнул он. - А также командно-диспетчерский пункт поможет принимать суда сразу на две полосы".

Напомним, что общий пассажиропоток Рощино составил 1 млн 882 тыс. 351 пассажир по итогам восьми месяцев 2024 года. Прирост к показателю 2023 года года – 6,8 %. 898 тыс. 645 пассажиров принял тюменский аэропорт за летний сезон. В 2023 году летний пассажиропоток был зафиксирован на отметке 847 тыс. 324 человека.

Завершение реконструкции воздушной гавани, запланированное на 2027 год, увеличит пропускную способность с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час. Больше будет стоек регистрации – с 15 до 39. Почти вдвое увеличится площадь аэропорта Рощино, она составит 46 тыс. кв. м вместо 27 тыс. кв. м.

Николай Ступников