На новом терминале аэропорта Рощино завершают остекление фасада

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На 94 % выполнены укладка керамогранита на всех этажах здания нового терминала аэропорта Рощино, штукатурные работы, остекление фасада. Железобетонные работы выполнены полностью, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Подрядчик завершил работы по кладке газобетонных блоков подвальной части, первого, второго этажей и кирпичных перегородок. Выполнил монтаж металлоконструкций, стяжку полов.

"На данном этапе установлено семь лифтов и шесть эскалаторов. Выполняются работы по благоустройству прилегающей территории. Напомним, что одно из условий технического задания — поэтапная реконструкция в условиях действующей работы аэровокзала. Для реализации этого условия было выделено три этапа реконструкции (строительства)", - напомнили в аэропорту.

Первый этап включает: строительство части здания: монтаж несущих и ограждающих конструкций фасада и кровли, строительство и отделку помещений.

Вторым этапом станет реконструкция основного здания, третьим – благоустройство территории привокзальной площади с сохранением парковочных мест и организацией новых.

Завершение реконструкции в 2027 году увеличит пропускную способность аэропорта с 600 до 1 тыс. 940 пассажиров в час. Больше будет стоек регистрации – с 15 до 39. Почти вдвое увеличится площадь аэропорта Рощино, она составит 46 тыс. кв. метров вместо 27 тыс. кв. метров.