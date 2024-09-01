Губернатор Тюменской области оценил развитие Упоровского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Упоровском районе созданы все условия для развития сельского хозяйства, реализуются инвестпроекты. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам участия в заседании думы муниципального образования. Один из основных рассмотренных вопросов - досрочная отставка Леонида Саукова с поста главы района.

"Леонид Николаевич был главой Упоровского района на протяжении 16 лет. Большой профессионал, сильный руководитель. Часто принимал волевые решения, вместе мы решали самые сложные задачи. Например, когда область столкнулась с паводком, я знал, что могу рассчитывать на Леонида Николаевича. Было очень приятно работать вместе, но жизнь вносит свои коррективы", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Моор выразил уверенность в том, что район продолжит свое развитие – есть необходимый плацдарм, созданный предыдущим руководителем и его командой. А также поблагодарил Леонида Саукова за многолетнюю и плодотворную работу.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.