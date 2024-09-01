  • 26 сентября 202426.09.2024четверг
  • USD92,3880
    EUR103,4758
  • В Тюмени 5..7 С 0 м/с ветер юго-западный

На участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют движение ночью

Общество, 19:46 26 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск на участке с 244 км по 253 км перекроют ночью 27 сентября. Ограничение начнет действовать с 00 часов 45 минут и продлится до 7 часов утра, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Перекрытие движения на участке трассы связано с перевозкой крупногабаритного груза, уточняется в сообщении.

ГИБДД по Тюменской области призывает водителей заранее планировать поездки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , перекрытие движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:36 26.09.2024Что надо знать о ТО ВДГО?
19:46 26.09.2024На участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют движение ночью
19:37 26.09.2024Более 200 опор освещения установили на дороге из Тобольска до аэропорта
19:26 26.09.2024Четыре школьника Тюменской области стали обладателями премии "Экология - дело каждого"