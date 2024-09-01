На участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют движение ночью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск на участке с 244 км по 253 км перекроют ночью 27 сентября. Ограничение начнет действовать с 00 часов 45 минут и продлится до 7 часов утра, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Перекрытие движения на участке трассы связано с перевозкой крупногабаритного груза, уточняется в сообщении.

ГИБДД по Тюменской области призывает водителей заранее планировать поездки.