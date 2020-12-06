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Россияне выбрали лучших актеров десятилетия

Общество, 17:30 06 декабря 2020

zen.yandex.ru | Фото: zen.yandex.ru

Константин Хабенский и Александр Петров возглавили рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса, среди российских актеров-мужчин россияне выделили сразу двоих: Константина Хабенского и Александра Петрова, за них проголосовали по 10% опрошенных. На второй строчке рейтинга - Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). Владимир Машков занял третье место с 6% голосов.

Лучшей российской актрисой десятилетия россияне считают Светлану Ходченкову (13%). За Чулпан Хаматову проголосовали 4% россиян. Третью строку рейтинга разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3% голосов).

Среди зарубежных служителей Мельпомены актером десятилетия признан Леонардо Ди Каприо: за него проголосовали 12% россиян. Чуть отстает Джонни Депп (10%). На третьей строке Роберт Дауни-младший (5%).

Среди зарубежных представительниц актерской профессии зрители чаще всего называли актрисой десятилетия Анджелину Джоли (14%). В числе самых ярких зарубежных кинозвезд современности россияне назвали также Джулию Робертс, Кристен Стюарт (по 3%), Скарлетт Йоханссон, Миллу Йовович, Мерил Стрип (по 2%).

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