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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяков бесплатно привьют новой вакциной от гриппа "Ультрикс Квадри"

Общество, 17:52 07 декабря 2020

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Партия новой отечественной вакцины против гриппа "Ультрикс Квадри" поступила в областную больницу № 3 Тобольска. Жителей города приглашают на бесплатную вакцинацию, сообщает пресс-служба медучреждения.

Вакцина содержит антитела вируса гриппа типа А и B, особенно она рекомендована людям, часто болеющим ОРВИ, имеющим соматические заболевания, болезни сердечно‑сосудистой и дыхательной системы, а также тем, кто имеет высокий риск заболевания гриппом или заражения им других людей.

Специалисты напоминают, что антигенный состав вакцин против гриппа изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ.

Пройти бесплатную вакцинацию препаратом "Ультрикс Квадри" можно в отделении профилактики больницы по адресу ул. Красноармейская, 4, с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов, в суббота с 9 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт.

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# вакцина , грипп , ОКБ №3 , прививки , Тобольск

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