Денис Спицов завоевал серебро в индивидуальной гонке на Кубке Европы

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Денис Спицов занял второе место в индивидуальной гонке свободным стилем на 10/15 км на Кубке Центральной Европы ФИС в Швейцарии, сообщает федерация лыжных гонок России.

Золото также на счету россиянина Артема Мальцева, который преодолел дистанцию за 35 минут 3,5 секунды. Спицов уступил победителю 15.5 секунд. Замкнул тройку лучших австриец Мика Вермеулен.

В шаге от подиума финишировал еще один россиянин Антон Тимашов.