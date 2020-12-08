На телемост с Татьяной Устиновой приглашают тюменских читателей

| Фото: группа "Библиотеки г. Протвино" ВКонтакте | Фото: группа "Библиотеки г. Протвино" ВКонтакте

Известная писательница, журналист, сценарист, телеведущая Татьяна Устинова побеседует с читателями в рамках проекта #ЛитМост 16 декабря, начало встречи в 14 часов (по мск), сообщает Областная научная библиотека.

Тюменцы смогут не только присоединиться к интересной беседе, но и задать вопросы в комментариях к прямому эфиру. Авторы лучших вопросов получат призы.

Татьяна Устинова много лет входит в тройку самых популярных российских писателей. Награждена премией ТЭФИ. Многие книги Устиновой экранизированы.

В издательстве "Эксмо" вышла "Камея из Ватикана" – детектив, написанный в легкой, узнаваемой манере Татьяны Устиновой: закрученная интрига, интеллигентный юмор, достоверные бытовые детали и запоминающиеся персонажи, уже полюбившиеся читателям. Как всегда, роман полон семейных тайн и интриг, есть в нем место и проникновенной любовной истории.

Встреча с Татьяной Устиновой пройдет в формате телемоста и будет транслироваться на интернет-площадках в YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.