Продуктовая ярмарка развернется на четырех площадках в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка продовольственных товаров местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств развернется в Тюмени по четырем адресам 12 декабря с 8 до 16 часов, сообщает департамент потребительского рынка городской администрации.

Посетители смогут купить мясо и мясную продукцию, рыбу, овощи, мёд, произведенные в Тюмени и на юге области.

Площадки откроются на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской (в районе здания по ул. Льва Толстого, 29); ул. Севастопольской, 12 (прилегающая территория к выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (прилегающая территория ТЦ "ПОРТ"); пр. Солнечного, 11 (прилегающая территория ТЦ "Заречный двор").