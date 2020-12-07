Тюменцы за селфи с белыми медведями получат подарки

Тюмень-наш дом во ВКонтакте Тюмень-наш дом во ВКонтакте

За селфи с белыми медведями тюменцы могут выиграть призы. Авторы лучших фото получат мягкую мини-копию медвежонка, сообщает компания СУЭНКО.

30 ноября 2020 года мишек установили у Тобольского кремля, а 4 декабря вторая семья огромных медведей появилась на Цветном бульваре в Тюмени.

Тюменские мишки вернулись на Цветной бульвар в компании семейки пингвинов. Светящаяся скамейка в виде льдины и дружное трио установлены перед медведями, чтобы пополнить новогодний фотоальбом интересными снимками.

Для участия в конкурсе нужно: сделать фото с медведями и выложить его во ВКонтакте, Instagram или Одноклассниках; добавить хэштеги #медведисуэнко и #лучшийгородзимы21; на фото обязательно должен присутствовать бренд СУЭНКО.

Раз в неделю эксперты будут выбирать одного победителя недели, который получит фирменного медведя в подарок.

Результаты конкурса опубликуют на suenco.ru и в группе СУЭНКО во ВКонтакте.