Генерал-полковник Лапин рассказал о ишимском инженерно-саперном полке

Военный комиссариат Тюменской области Военный комиссариат Тюменской области

Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк сформирован в Ишиме. Он на 20% увеличил боевые возможности инженерных войск Центрального военного округа, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, полк войдет в составе 41-ой общевойсковой армии ЦВО и будет выполнять задачи инженерного обеспечения транзитных перевозок и перегруппировки войск в Сибири. "В составе вновь сформированной воинской части инженерно-саперный, понтонно-переправочный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения", - сказал генерал-полковник Лапин.

Полк почти на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники. На вооружении части находятся современные модификации путепрокладчиков БАТ-2, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры, машины котлованные МДК, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ, установки разминирования УР-77. В составе понтонно-постового парка имеются береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ-53501, комплекты оперативного развертывания дорог, буксирно-моторные катера БМК-460 на базе КамАЗ-63501. Всего около 130 единиц инженерной техники.