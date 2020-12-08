В Тюмени 8 декабря ожидаются слабые осадки и до минус двух градусов
| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"
Минус 2 - минус 3 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 8 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность и легкий снежок.Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное 762-764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 88-92 %.
Заход солнца в 15 часов 59 минут. Долгота дня 6 часов 55 минут.