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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени 8 декабря ожидаются слабые осадки и до минус двух градусов

Общество, 08:39 08 декабря 2020

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Минус 2 - минус 3 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 8 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и легкий снежок.Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное 762-764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 88-92 %.

Заход солнца в 15 часов 59 минут. Долгота дня 6 часов 55 минут.

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