В Тюменской области количество вакансий выросло на треть

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

На 33% выросло количество вакансий в Тюменской области в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает hh.ru.

Это рекордный показатель за прошедшие 11 месяцев. Чаще всего компании искали специалистов профессиональной сферы "Продажи" - на них пришлось 26% от всех предложений о работе.

На втором месте по востребованности среди работодателей оказались строители (17%), на третьем месте – рабочий персонал (14%). Кроме того, работодатели показали заинтересованность в специалистах из профессиональных сфер: "Производство", "Транспорт", "Медицина, фармацевтика", "Начало карьеры, студенты", "ИТ, телеком", "Административный персонал" и "Автомобильный бизнес".

Среди соискателей-тюменцев в ноябре наибольшей популярностью пользовались другие сферы. Лидером по числу открытых резюме стала сфера "Начало карьеры, студенты" - это 17% всех соискателей в регионе. На втором месте – "Продажи" (12%), на третьем – "Административный персонал" (8%). Также жители региона активно размещали резюме в сферах "Производство", "Транспорт", "Строительство", "Бухгалтерия", "Добыча сырья", "Рабочий персонал" и "ИТ, телеком". За ноябрь этого года в регионе было открыто на 9% больше резюме, чем в ноябре 2019.

Сложнее всего трудоустроиться начинающим специалистам – здесь на одну вакансию приходится 14,8 резюме. Следом идут бухгалтеры – 11 резюме на вакансию, а также специалисты по добыче сырья – 10,9.

Проще всего трудоустроиться в Тюменской области медикам и фармацевтам, а также рабочему персоналу и представителям автобизнеса – здесь конкуренция почти отсутствует. На одну вакансию в среднем приходится 1,5, и по 1,8 резюме соответственно.

В целом по региону конкуренция держится на повышенном уровне: на одну вакансию претендуют почти семь человек.