Тюменцы оценили благоустроенный по нацпроекту сквер Якова Неумоева

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Обновленный сквер Якова Неумоева в Тюмени стал излюбленным местом отдыха горожан. Благоустройство сквера, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени, было завершено в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Герой Советского Союза Яков Николаевич Неумоев сделал очень многое для того, чтобы наступило мирное время и чтобы наши с вами родители и мы помнили о том подвиге, который совершил советский народ", - отметил ранее на церемонии открытия глава города Руслан Кухарук.

При проектировании реконструкции сквера проводили встречи с жителями района, которые высказали идеи и пожелания по преображению территории. Над проектом работали специалисты-дендрологи, и одной из задач при выполнении работ было практически стопроцентное сохранение зеленых насаждений. Также при оснащении сквера были установлены особо прочные антивандальные игровые комплексы для безопасности детей.

Сегодня в сквере можно отдохнуть с детьми, заняться спортом, посидеть в тени с книгой. Он не такой большой, как, например, парк Затюменский или Гилевская роща. Но, как считают жители близлежащих домов, по насыщению малыми архитектурными формами, включая дизайнерские беседки, скамейки и другие объекты, ничуть не уступает им.