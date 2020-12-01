Тюменские педагоги пройдут обучение у экспертов "Сириуса"

| Фото: региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» | Фото: региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»

Бесплатное обучение у экспертов образовательного центра "Сириус" и представителей центральных предметно-методических комиссий пройдут педагоги Тюменской области с 11 по 13 декабря, сообщает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение".

Они узнают, как эффективно подготовить школьников к статусным олимпиадам, в том числе ко Всероссийской олимпиаде школьников. Проект будет интересен учителям математики, физики, информатики, биологии, географии, русского языка и литературы. Заявку на участие в дистанционном форуме "Спутник. Олимпиадное движение" каждый желающий учитель может подать по ссылке.

"Форум пройдет во второй раз: в феврале 2020 года в нем приняли участие более 150 человек из 14 муниципальных образований Тюменской области. Тогда педагоги региона смогли освоить передовые методики обучения и поделиться собственными проектными решениями и разработками. Сейчас мы продолжаем работать в этом отношении. Единственное отличие – мероприятие пройдет в формате онлайн на платформе zoom", – рассказала руководитель Центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Спикерами станут ведущие эксперты в своих областях, среди которых – заместитель руководитель "Сириуса" Алексей Горбачев. Тюменские педагоги смогут задать вопросы председателям и членам Центральных предметно-методических комиссий по предметам ВсОШ, руководителям образовательных программ ОЦ "Сириус". По итогам форума каждый участник получит электронный сертификат о прохождении краткосрочного обучения.