"Артчоус" предложит тюменцам предметы современного искусства на распродаже

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Приобрести предметы современного искусства смогут тюменцы на маркете "Артчоус", который развернется на площадке мультицентра "Контора пароходства" и книжного магазина "Никто не спит" 12 декабря.

С 12 до 20 часов в "Конторе пароходства" пройдут распродажа предметов искусства современных художников, перформансы, лекции о современном искусстве. Будет работать фуд-точка от "Рыба пила и ела".

А на площадке "Никто не спит" гости найдут арт-объекты с QR-кодами, которые ведут на аккаунты тюменских музыкантов, где можно купить их композиции. Здесь же можно посмотреть выпуски "Музсходки" или узнать больше о музыке на лекции.

Зарегистрироваться можно по ссылке.