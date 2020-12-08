Жители региона стали чаще брать ипотечные кредиты

| Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка | Фото: Западно-Сибирского отделения Сбербанка

На 49% вырос объем выданных Сбербанком в 2020 году жилищных кредитов по сравнению с 2019 годом. Всего жители Тюменской области получили 11,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 26 млрд рублей. Почти 2 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд рублей выданы молодым семьям, еще 2,7 тыс. – по программам господдержки.

Такие данные привел управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов на пресс-конференции 8 декабря.

Он подчеркнул, что рост популярности ипотеки обусловлен несколькими факторами.

"Мы наблюдаем три вещи – зарплата не упала, застройщики активно строят жилье по приемлемым ценам, ипотека становится доступной с точки зрения скорости, простоты оформления и ценовых параметров. Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее", - подчеркнул он.

Если говорить в целом о сумме выданных в Тюменской области кредитов, то рост составил 12%. С начала года Сбербанк выдал жителям региона более 94 тыс. кредитов на сумму 46 млрд рублей. Выпущено более 72 тыс. кредитных карт.

Портфель привлеченных средств частных клиентов, куда входят вклады и остатки на счетах, вырос на 7,2 млрд рублей и составил 103,8 млрд рублей.

"В 2020 году выпущено 572 тысячи дебетовых карт. Это говорит о том, что активность нашего населения в банковской сфере растет", - добавил Евгений Светлов.

Немаловажная роль отводится и программе финансирования жилищного строительства. С начала 2020 года Сбербанк поддержал в Тюменской области 37 проектов на сумму более 32 млрд рублей.

Кроме того, было открыто более 17 тыс. эксроу-счетов на сумму почти 45 млрд рублей. По данным на 2 декабря в регионе строится 147 домов с использованием счетов эскроу, 134 из них профинансировал Сбербанк.

Любовь Голышева