383 человека участвуют в тюменском проекте "Медиасеть"

| Фото: из сообщества "Медиасеть" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиасеть" во ВКонтакте (архив)

383 человека стали участниками проекта "Медиасеть", который походит в Тюмени с 25 ноября по 10 декабря, сообщает центр "Медиаполис".

В каждом из направлений – по три вебинара от наставников. Помимо этого своим опытом делятся федеральные эксперты из крупных креативных агентств. Вебинары находятся в общем доступе, посмотреть их можно даже не участвуя в проекте.

На общеобразовательных онлайн-семинарах можно узнать о построении карьеры и востребованности медиа в различных сферах. Кроме того, в проекте насчитывается семь направлений: фото, видео, дизайн, моушн-дизайн, медиа менеджмент, авторство и SMM. Кураторы каждого направления рассказывают о базовых фишках, которые помогут участникам начать карьеру в медиасфере.

Лучшие участники проекта получат стажировки или приглашения на работу от компаний elART, "Моя территория", The Architect, KitUp, Tyumen Modern Talks, "Реквизит", Artroom, "Решение маркетинг" и GEO.PRO.

За время проекта участники создали более 370 единиц контента. Это фото, видео и тексты. Они слушают лекции, выполняют домашние задания и участвуют в челленджах на развитие креативности.

Напомним, проект "Медиасеть" проводится ежегодно с 2017 года. В нем студенты и фрилансеры соревнуются за звание лучшего, решают кейсы, участвуют в челленджах и создают портфолио. Участие в проекте помогает освоить азы новой профессии и начать карьеру в медиа.