Александр Моор рассказал о принципах формирования регионального бюджета

| Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов | Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Мнение жителей Тюменской области при формировании регионального бюджета является решающим. Главный финансовый документ области на 2021 год, как и на предыдущие периоды, остается социально-ориентированным. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время круглого стола, организованного ЭИСИ на площадке МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

"Мы во всех сферах отталкиваемся от того, как на это смотрит человек и от его приоритетов", – сказал он.

Александр Моор уточнил, что в Тюменской области реализуется онлайн-проект "Советник губернатора". С его помощью проводятся опросы по их итогам власти принимают решения и внедряют различные меры поддержки.

Напомним, приоритетные направления расходной части бюджетов их социальную ориентацию, а также современные форматы участия граждан в рассмотрении бюджетов обсудили губернаторы пяти регионов.