9 декабря в Тюмени будет пасмурно и снежно

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Минус 4 - минус 5 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 9 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный и снежный день при западном ветре. Он будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду с порывами до 6 метров в секунду. К ночи направление изменится на северо-западное. Сохраняется высокая относительная влажность - 87-92 %.

Атмосферное давление повышенное - 765 мм рт. ст. После 20 часов ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 15 часов 55 минут. Долгота дня 6 часов 51 минуту.