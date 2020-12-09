Тюменские железнодорожники обновили 172 километра путей

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Более 170 км пути обновили тюменские железнодорожники в 2020 году, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, кампания по ремонту стартовала по плану, в апреле.

Основные усилия были направлены на обновление Камышловского, Ишимского и Тобольского участков с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов.

На станциях Пышминская, Аксариха, Тугулым, Мангут, Шаблыкино, Маслянская, Ламенская, Голышманово, Ишим, Тобольск заменено в общей сложности 42 стрелочных перевода, отремонтировано 23,7 км путей.

По технологии "закрытого перегона" проведен ремонт пяти перегонов. Суть технологии в том, что один путь участка закрывают на несколько суток для полного комплекса работ. Так достигается экономия времени и ресурсов - ремонт ведется круглосуточно. Поезда в это время идут по соседнему пути.

В рамках программы обновления инженерных сооружений проведены работы по профилактике и ремонту земляного полотна (восстановление откоса насыпи, нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) на участках общей протяженностью 52,5 км.

Проведенные работы повысят надежность инфраструктуры и увеличат скорость движения поездов. Так, на перегоне Тавда-2 – Сетово разрешенная скорость пассажирских поездов будет увеличена с 70 км в час до 120.