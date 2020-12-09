Обломок кирпича Брестской крепости, медальоны, вещи солдат представлены на площади Памяти в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 предметов, найденных поисковиками на местах сражений, представили на передвижной выставке проекта "Сибирские дивизии". Экспозиция открылась в рамках акции "Свеча", посвященной Дню Героев Отечества, на площади Памяти в Тюмени 9 декабря.

"Все экспонаты уникальные. Нам их подарили поисковики. Почти все они найдены на местах боев сибирских дивизий. Самый уникальный экспонат – обломок кирпича из стены Брестской крепости, который был отправлен огнем фашистской артиллерии. Все экспонаты настоящие. Это живая история. Сегодня жители Тюмени и гости города смогут подойти, узнать о вкладе региона в победу", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора центра "Аванпост" Игорь Ревякин.

Предметы, которым более 70-ти лет, лежат в ящиках под стеклом. Экскурсовода здесь нет, горожане самостоятельно ознакомятся с выставкой. Все предметы пронумерованы и подписаны. Здесь можно увидеть солдатский медальон, фрагмент ботинка красноармейца, патронную сумку образца 1941 года, пехотную лопату, штык от винтовки Мосина. Представили и современное вооружение: мины, гранаты и пистолеты.

Увидеть экспонаты у монумента "Свеча" можно до 18 часов.

Военно-исторический проект "Сибирские дивизии" был реализован при поддержке департамента культуры Тюменской области и патриотического объединения "Честь имею". "Сегодня здесь представлена передвижная выставка. Еще у нас есть стационарная. Также имеется большая фотозона, где каждый может примерить на себя военную форму. В этом юбилейном году перед нами стояла цель – рассказать жителям региона о сибирских дивизиях. Зачастую их история очень трагическая, потому что дивизии жили на фронте меньше месяца", – поделился Игорь Ревякин.

Передвижная выставка экспонируется на территории Тюменской области. По словам заместителя директора центра "Аванпост", ее показывают детям в районах области, проводят по ней экскурсии. С экспозицией уже ознакомились жители Заводоуковск, Ялуторовск, Тобольска, Тобольского, Казанского, Викуловского района. Как отметил Игорь Ревякин, в 2021 году выставку "Сибирские дивизии" будут и дальше представлять жителям региона. В ближайшее время экспонаты повезут в Тобольск.

Инна Пахомова