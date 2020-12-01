Доцент ТИУ познакомил студентов Казахского университета с мастерством полемики

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Серию лекций на тему "Полемическое мастерство" для студентов Казахского национального педагогического университета прочитал доцент Института сервиса и отраслевого управления Павел Медведев, сообщает пресс-служба ТИУ.

Мероприятие проходило на платформе ZOOM, поэтому принять участие смогли все желающие. Павел Медведев организовал дискуссию в соответствии со всеми канонами полемического искусства. Также студенты посмотрели видеоролики с речами известных политических деятелей.

Дружба между университетами существует с 2014 года. Многолетнее сотрудничество в области образования и науки позволяет преподавателям и обучающимся обоих вузов принимать участие в конференциях, форумах, грантах, проводимых в России и Казахстане.

В феврале 2021 года стартует Зимняя школа "Законы коммуникации. Речь, которая работает на вас" кафедры Межкультурной коммуникации для обучающихся ТИУ и Казахского национального университета.