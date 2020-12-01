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Житель Тюменского района отправился в колонию за пьяную езду

Происшествия, 11:07 10 декабря 2020

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Житель с. Ембаево Тюменского района, в четвертый раз пойманный за пьяной ездой, проведет в колонии 10 месяцев, сообщает прокуратура Тюменской области.

4 cентября 27-летнийводитель Lada Granta пьяный возвращался из Тюмени в с. Ембаево. На ул. Одесской его остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Как было установлено, водитель уже трижды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен права за руль.

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# пьяная езда

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