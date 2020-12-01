ХК "Рубин" обыграл всухую учалинских хоккеистов

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" одержал победу в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы на домашнем льду разгромили "Горняк" из Учалов – 4:0. В первом периоде команды не смогли открыть счет, но во втором игровом отрезке хозяева забросили трижды. На 13 минуте отличился Егор Попова, затем дубль оформил Вадим Хлопотов. На 50 минуте Егор Бабенко установил окончательный счет в матче.

"После первого периода было тревожно. Чаша весов могла качнуться в любую сторону. Удачно забросили шайбы, хорошая командная работа. Третий отрезок здорово провели. Главное, что прервали эту череду неудач на домашнем льду. Это поможет нам в моральном плане, потому что поражения на команду давили", - отметил после игры главный тренер хозяев Михаил Звягин.