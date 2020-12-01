Новые правила общественных перевозок: что изменится для тюменцев

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4,5 года составит средний возраст автобусов в Тюмени. Это один из лучших показателей в стране, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

Согласно новым муниципальным контрактам на перевозки на 2021-2023 годы, максимальный возраст автобусов среднего, большого и особо большого классов – не более 10 лет, малого класса — 7 лет. Требование вступает в силу с 1 января 2021 года.

Все автобусы должны быть оборудованы экранами в дополнение к звуковым информаторам, объявляющим остановки. Доля транспорта, работающего на альтернативных видах топлива (газ, газовые смеси, электроэнергия), с 1 января 2021 года должна составлять не менее 15% от общего количества задействованных автобусов.

К 2023 году весь общественный транспорт Тюмени планируется привести к единой цветовой гамме – зеленые автобусы с брендом "Тюменский транспорт". Отдельное внимание уделено повышению ответственности перевозчиков за выполнение утренних и вечерних рейсов, поддержание внешнего и внутреннего состояния автобусов.

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"Главная задача – обеспечить высокое качество транспортных услуг. Исходя из опыта и пожеланий горожан, мы постарались сделать общественный транспорт доступнее и удобнее для всех. Например, с 2021 года на каждом маршруте будет курсировать минимум одно транспортное средство, оборудованное для перевозки маломобильных групп", - рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов.

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Напомним, также с 2021 года в городе вводится новый экспресс-маршрут № 35 от Центрального рынка до бульвара Бориса Щербины.