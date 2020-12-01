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О подвигах уроженцев Тюменской области расскажут на автобусной экскурсии

Общество, 08:56 11 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "Герои нашего времени" на двухэтажном автобусе состоится в Тюмени 13 декабря в 12 часов, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

"Ежегодно 9 декабря отмечается День Героев России. Этого высокого звания были удостоены более 20 тюменцев. На экскурсии вы узнаете о подвигах уроженцев Тюменской области, посетите сквер Пограничников в Казарово, побываете у Мемориального комплекса воинам, погибшим в вооруженных конфликтах на площади Губкина", – рассказали организаторы.

Продолжительность – два часа. Экскурсия стартует от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

Стоимость билета: 350 руб. – первый этаж, 450 руб. – второй этаж. Люди, достигшие возраста 55 и 60 лет, дети до 14 лет, инвалиды: 250 руб. – первый этаж, 300 руб. – второй этаж.

Возрастная категория: 12+.

Обязательно бронирование. Количество мест ограничено. Телефоны: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). С собой необходимо взять маску.

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# День Героев Отечества , история , экскурсия

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