11 декабря в Тюмени повышена геомагнитная активность

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 8 - минус 11 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 11 декабря, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясный солнечный день без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 770 мм рт. ст. Утренние сильная и умеренная геомагнитные бури ослабнут к обеденному времени, но возмущения сохранятся.

Заход солнца в 15 часов 55 минут. Долгота дня 6 часов 48 минут.