Тюменские лыжники выступят на этапе Кубка мира в Давосе

| Фото: Федерация лыжных гонок РФ | Фото: Федерация лыжных гонок РФ

Тюменские лыжники Татьяна Сорина, Наталия Мекрюкова, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Иван Якимушкин и Денис Спицов вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в швейцарском Давосе. Он пройдет 12 и 13 декабря, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе женской команды России в спринте выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина и Наталия Мекрюкова.

В дистанционных гонках будут соревноваться Непряева, Сорина, Ступак и Жамбалова, а также Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко.

У мужчин в спринте выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Ермил Вокуев.

В дистанционных гонках - Большунов, Мельниченко, Якимушкин, Мальцев и Вокуев, а также Алексей Червоткин, Денис Спицов и Евгений Белов.