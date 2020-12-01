Тюменские лыжники выступят на этапе Кубка мира в Давосе
Тюменские лыжники Татьяна Сорина, Наталия Мекрюкова, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Иван Якимушкин и Денис Спицов вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в швейцарском Давосе. Он пройдет 12 и 13 декабря, сообщает Федерация лыжных гонок России.
В составе женской команды России в спринте выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина и Наталия Мекрюкова.
В дистанционных гонках будут соревноваться Непряева, Сорина, Ступак и Жамбалова, а также Анна Нечаевская и Яна Кирпиченко.
У мужчин в спринте выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Ермил Вокуев.
В дистанционных гонках - Большунов, Мельниченко, Якимушкин, Мальцев и Вокуев, а также Алексей Червоткин, Денис Спицов и Евгений Белов.