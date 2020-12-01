В Тюмени на улице Свободы заменят 420 метров водопровода
Реконструкция водовода началась на ул. Свободы областного центра, сообщает Росводоканал Тюмень. На участке от улицы Затюменской до Казанской будет реконструировано 420 метров сети.
Реконструкцию водовода и водопроводной камеры завершат в марте. В июне специалисты Росводоканала вновь вернутся на ул. Свободы, чтобы положить на месте работ новый асфальт и восстановить благоустройство.
"Современные технологии позволяют проводить плановую реконструкцию круглый год. Участок на улице Свободы эксплуатируется с 1974 года, труба из современных полимерных материалов прослужит полвека", - рассказал исполняющий обязанности директора по производству Максим Мошкин.