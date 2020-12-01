В Тюмени на улице Свободы заменят 420 метров водопровода

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Реконструкция водовода началась на ул. Свободы областного центра, сообщает Росводоканал Тюмень. На участке от улицы Затюменской до Казанской будет реконструировано 420 метров сети.

Реконструкцию водовода и водопроводной камеры завершат в марте. В июне специалисты Росводоканала вновь вернутся на ул. Свободы, чтобы положить на месте работ новый асфальт и восстановить благоустройство.

"Современные технологии позволяют проводить плановую реконструкцию круглый год. Участок на улице Свободы эксплуатируется с 1974 года, труба из современных полимерных материалов прослужит полвека", - рассказал исполняющий обязанности директора по производству Максим Мошкин.