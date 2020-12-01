Виновник аварии заплатит тюменке 300 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда заплатит виновник ДТП пострадавшей в аварии тюменке, сообщает региональная прокуратура. При столкновении с Hyundai Solaris водитель Renault Sandero получила перелом руки.

Как следует из материалов дела, 22 января 2019 года на ул. Бакинских Комиссаров водитель Hyunda при развороте вне перекрестка не уступил дорогу Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.

В апреле суд признал водителя Hyundai виновным и подверг его штрафу в размере 15 тыс. рублей. В октябре 2020 года пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Суд вынес решение взыскать с ответчика 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, а также 300 рублей за судебные расходы.