Роспотребнадзор научит россиян правильно питаться

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Специализированную программу по обучению основным принципам здорового питания подготовил Роспотребнадзор. Ее цель – сформировать у россиян осознанный подход к питанию и помочь им восполнить запас необходимых веществ.

По мнению специалистов, дефицит макро- и микронутриентов сегодня испытывает большинство взрослых и детей. Часто недостаток определенных полезных веществ зависит от региона проживания, возраста и рода занятий человека. Программа Роспотребнадзора помогает выявить дефицит таких веществ и научиться осознанно выбирать продукты питания, чтобы этот дефицит восполнить.

Она рассчитана на несколько блоков: для школьников, взрослых всех возрастов, беременных и кормящих, для лиц с повышенным уровнем физической активности и работающих в тяжелых и вредных условиях труда. Все программы построены на результатах научных исследований и учитывают интересы каждой целевой аудитории. Слушатели узнают о базовых элементах - белках, жирах, углеводах, витаминах, и из каких продуктов их лучше всего получать. Каждый блок сопровождают наглядные памятки.

Цель программы – увеличить к 2024 году долю россиян, ведущих здоровый образ жизни. Программа Роспотребнадзора входит в нацпроект "Демография", - одна из важнейших задач которой - мотивация граждан к отказу от вредных привычек и повышение уровня здоровья нации в целом.