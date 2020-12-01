В Тюмени наградили победителей конкурса "Растим смену-2020"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени ВКонтакте

Проектно-производственная фирма "Дорстрой" стала обладателем переходящего кубка ежегодного конкурса "Растим смену-2020". Предприятие отличилось в реализации социально значимых мероприятий временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году 130 тюменских работодателей трудоустроили 10 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята трудились помощниками вожатых, инструкторов, поваров, кухонных рабочих, осваивали навыки делопроизводителей и офис-менеджеров, занимались благоустройством торговых центров, парков, скверов и дорог.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Поздравления и благодарности принимали и руководители компаний "Гарни-Групп", "Строительная компания "Реалист", "Строймат", "ПромЭксперт", директора Центра развития творчества детей и юношества "Контакт", детского морского центра "Алый парус", детско-юношеской спортивной школы № 2.

Признательностей департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени также удостоены клиническая больница "РЖД-Медицина", компания "Экспериментальная судоверфь", детско-юношеская спортивная школа "Прибой", генеральный директор общества "Специализированный застройщик "Жилье-2000" Владимир Кочнев, генеральный директор "Тюмень Водоканала" Андрей Максимов, директор муниципального бюджетного учреждения "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.