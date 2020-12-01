Родители Тюменской области выбирают для детей кружки и спортивные секции онлайн

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Выбрать секцию или кружок для ребенка тюменским родителям помогает навигатор edo.72to.ru.

В нем более 2,5 тыс. программ дополнительного образования по естественно-научному, техническому, туристско-краеведческому, художественному, социально-педагогическому и физкультурно-спортивному направлениям, сообщает областной департамент информатизации.

Пользователи могут ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти организацию на карте. С помощью поиска в навигаторе можно подобрать подходящую образовательную программу исходя из возраста ребенка, предпочитаемого профиля, территориальной расположенности, стоимости программы и направить заявку на зачисление дистанционно через личный кабинет родителя.

Для полноценного использования всех возможностей системы "Навигатор дополнительного образования" родителю необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг.

В личном кабинете родителя после зачисления ребенка на программу дополнительного образования появляется возможность отслеживать расписание, посещаемость и результаты ребенка. Также в случае зачисления на платные программы родитель может ежемесячно согласовывать акты выполненных услуг и осуществлять оплату программ дистанционно.