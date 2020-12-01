В труднодоступных районах Тюменской области работают переписчики и контролеры

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11 преписчиков работают в труднодоступных сельских поселениях Тобольского района, до 27 декабря каждому из них предстоит заполнить данные о 358 жителях сел в рамках Всероссийской переписи населения.

Как отметила в интервью ИА "Тюменская линия" начальник отдела и организации проведения Всероссийской переписи населения в Тюменской области Инна Ерогина, впервые перепись стала электронной. Вместо сумки с бумажными листами переписчикам выдали планшеты.

"Переписчики Тобольского района уже отметили преимущество и удобство. Планшет легче, чем большая сумка с переписными листами. А при заполнении программа автоматически указывает на нестыковки. То есть сразу во время опроса можно задать гражданину дополнительные вопросы, чтобы потом не было ошибок в переписном листе", - рассказала она.

Перепись проходит в 28 труднодоступных населенных пунктах Тобольского района, среди которых Ачирское, Лайтамакское, Ушаровское, Булашовское и другие поселения. Инна Ерогина пояснила, что в межсезонье добраться до этих сел невозможно, поэтому перенесли перепись на декабрь, когда есть возможность доехать туда на автомобилях по зимнику, либо на снегоходах.

Всего перепишут 3 тыс. человек - это примерно 13% от всего числа жителей Тобольского района. Перед тем, как приступить к работе, переписчики прошли трехдневное обучение. Работают они под руководством контролера, который проверяет и принимает работу.

"Они приезжают, сдают все контролеру. Он проверяет правильность заполнения переписных листов, подписывает акт о том, что работ принята и подлежит оплате. После этого все документы передают контролерам, уполномоченным по вопросам переписи", - добавила Инна Ерогина.

Напомним, основной период всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Любовь Голышева