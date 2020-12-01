Астрономы обнаружили в космосе удивительную структуру

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Крупную круглую структуру, неизвестную ранее, обнаружили ниже плоскости Млечного Пути.

"Заметил" ее российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госкорпорации. Указано, что неизвестная структура занимает существенную часть южного неба.

Подобная структура уже известна на северном небе - это так называемый Северный Полярный Шпур. Долгие годы считалось, что он возник вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад.

Астрономы отмечают, что вместе северная и южная структуры на карте напоминают песочные часы, достаточно симметричные относительно центра Галактики. Ученые полагают, что структуры могут быть следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики.