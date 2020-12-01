Эксперт посоветовал держать иммунитет в пандемию в боевой готовности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Натренированный иммунитет, готовый к встрече с любыми вирусами, в том числе SARS-CoV-2, может предотвратить тяжелую степень протекания коронавирусной инфекции. считает иммунолог и академик РАН Александр Караулов.

Он советует держать иммунитет в полной боевой готовности, особенно в пандемию, передает радио Sputnik. Также врач призвал разумно употреблять препараты с иммуномодулирующей активностью. Для профилактики можно использовать генноинженерные лекарства и препараты из группы интерферонов.

Академик напомнил, что для укрепления иммунитета важны витамины, здоровый сон и снижение стрессовых ситуаций. Важно также следить за своими хроническими болезнями, чтобы избежать тяжелой формы COVID-19, подчеркнул Александр Караулов.