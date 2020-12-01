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Тюменская студентка стала финалисткой национального музыкального проекта "Универвидение"

Общество, 12:04 12 декабря 2020

пресс-служба Российского союза молодежи

Студентка из Тюменской области Анна Решетарь выступила в финале национального музыкального проекта "Универвидение.Авторы".

Она вошла в число 15 лучших исполнителей и получила специальный приз от члена жюри, продюсера Александра Дедова, сообщает пресс-служба Российского союза молодежи. На гала-концерте Анна Решетарь представила авторскую песню, которую создала вместе с саундпродюсером за 48 часов.

Финалистка получила бесплатное обучение от творческого объединения "KOROBKAmusic", а в продвижении песни ей поможет владелец продюсерского центра Dedov MusicАлександр Дедов.

"Этот конкурс не имеет аналогов в мире. В таком формате мы проводим проект впервые на Сахалине. Оценивать участников было легко, а выбрать лучших нет, потому что они настолько все одинаковые по силе, что разница была буквально в сотые баллов", - рассказал эксперт проекта Сергей Харин.

Запись финала можно посмотреть в официальной группе "Российской в студенческой весны" во ВКонтакте.

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# музыка , талантливая молодежь

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