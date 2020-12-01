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Тюменские школьники узнали, как быть настоящими гражданами страны

Общество, 14:48 12 декабря 2020

пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области

Кто такой настоящий гражданин России и почему он уважает Конституцию страны, рассказали тюменским школьникам сотрудники центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ, управления Росгвардии по Тюменской области.

Встреча прошла онлайн в рамках совместного патриотического проекта. В ней приняли участие воспитанники детского морского центра "Алый парус" и учащиеся тюменской гимназии №16, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Они узнали историю празднования Дня Конституции, факты об этапах создания главного документа страны и вместе зачитали ее основные статьи. На мониторах в гимназии, а также на официальном сайте и соцсетях территориального управления в рамках ежегодного всероссийского ведомственного проекта Росгвардии #ЗНАЕМКОНСТИТУЦИЮРФ размещен видеоролик, где военнослужащие, сотрудники и кадеты декламируют статьи Конституции и говорят о своем уважении к ней.

"Мои родители воспитывали меня в любви и заботе, прививая чувство патриотизма и уважения к закону. Статья 38 "Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей" полностью соответствует нашим семейным ценностям. Надеюсь, мы с супругой тоже будем гордиться своими детьми", - поделился участник проекта, майор Евгений Балашов. Служить в Росгвардию он пришел по стопам отца, прапорщика полиции в отставке Михаила Балашова.

пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области

Также 12 декабря в кинологическом центре пройдет тематическая встреча, где офицеры и военнослужащие по призыву поделятся личными историями, когда знание Конституции помогло им решить разные жизненные ситуации. а после сыграют в викторину.

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# День Конституции , Росгвардия , школьники

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