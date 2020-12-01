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В Викуловском районе готовятся к большой продуктовой ярмарке

Общество, 18:00 12 декабря 2020

администрация Викуловского района (архив)

Специализированная продовольственная ярмарка "Новогодняя" пройдет в Викуловском районе 18 декабря.

Свою продукцию на ней представят товаропроизводители и предприятия переработки юга Тюменской области, владельцы личных подсобных хозяйств, местные ремесленники и мастера. Желающим принять участие в качестве продавцов нужно заранее подать заявку в администрацию своего сельского поселения или управление сельского хозяйства района.

Традиционно на такой ярмарке можно купить домашнее мясо, птицу, полуфабрикаты, рыбу, замороженные ягоды, кедровые орехи, выпечку. Кроме местных производителей, на ярмарку часто заявляются предприятия из соседних районов.

В 2020 году особое внимание уделят противоэпидемическим мерам. Участников просят соблюдать социальную дистанцию и располагать торговые палатки на значительном расстоянии друг от друга.

Евгения Шевцова

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# продовольственная ярмарка , сельхозпроизводители

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