Жители Голышманово помогают многодетным семьям продуктами и теплыми вещами

Фото: комитета образования администрации Голышмановского городского округа. Архив. Фото: комитета образования администрации Голышмановского городского округа. Архив.

Жители Голышманово - активные участники акции "Щедрый вторник". Они собирают сгущенку, которую передают в многодетные семьи.

"В 2018 году мы собрали 113 банок сгущенного молока, в 2019 – свыше 500 штук. То есть более 500 ребятишек получили сладкий подарок в новом году", – рассказали в комитете образования Голышмановского округа.

В акции принимают участие целые коллективы: сотрудники администрации, библиотеки, школ. Детский сад "Аленушка" приносит сгущенку уже несколько лет.

"Наш коллектив всегда откликается на такие благотворительные мероприятия, чтобы помочь малообеспеченным и многодетным семьям. В этом году тоже решили принять участие в акции", – рассказали "Вслух.ру" в детском саду №1 "Аленушка".

Родители в "Аленушке" тоже не остаются в стороне и принимают участие в других мероприятиях "Щедрого вторника" – вяжут теплые вещи. А накануне родители сдали продукты и бытовую химию для "Корзины добра". Волонтеры Голышманово собрали из них 18 наборов для малообеспеченных семей и одиноко проживающих пенсионеров.