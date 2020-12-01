Тюменская область вошла в российскую программу создания карбоновых полигонов

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Тюменская область, Хмао-Югра и ЯНАО включены в программу Минобрнауки по созданию в стране карбоновых полигонов. Они составят Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Всего в программу войдут 10-12 регионов из разных климатических поясов, с разными ландшафтами. Часть из них уже определена. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, важное условие участия региона в проекте – заинтересованность руководителя субъекта и ректоров местных вузов.

Программа начнет работать в 2021 году. Она связана с введением ЕС углеродного сбора на импортные товары, чтобы в их цене были учтены объемы выбросов СО2 при производстве, что может увеличить цену российских товаров на европейском рынке.

Сеть карбоновых полигонов позволит самим рассчитывать способность окружающей среды поглощать СО2 и в зависимости от показателя определять сумму сбора. Также карбоновые поля помогут контролировать эмиссию газов, влияющих на изменения климата на лесных и сельскохозяйственных территориях.