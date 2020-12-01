Тюменским отличникам и активистам торжественно вручили паспорта

| фото фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | фото фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

25 юных тюменцев, добившихся результатов в спортивной, общественной и культурной жизни Тюмени, получили 12 декабря паспорта в торжественной обстановке. Гражданско-патриотическая акция "Мы - граждане России!" состоялась в историческом парке "Россия – моя история", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ребят поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем видеообращении он пожелал им верить в себя, смело идти к заветной мечте. Глава региона выразил слова благодарности родителям, которые воспитали таких активных, целеустремленных и творческих детей.

Председатель комитета по молодежной политике городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев вручил школьникам памятные сувениры.

"Мы гордимся тем, что вы сегодня вместе с нами меняете город, делаете его лучше и ярче. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь только вперед и покоряйте новые вершины" - отметил он.

После торжественной части школьники посетили экскурсию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". Ребята увидели картины, посвященные определенным битвам и событиям, а также уникальные произведения, созданные в годы войны.

Учащаяся школы №22 Анастасия Кунавина рассказала, что церемония для нее оказалась настоящим сюрпризом.

"Я пришла по просьбе классного руководителя и даже не ожидала, что мне вручат награду. Очень рада и горда собой. А также нахожусь под большим впечатлением от экскурсии. Какие потрясающие картины. В них переданы все эмоции: боль, страх, счастье", - поделилась она.

Патриотическая акция "Мы - граждане России!" является традиционным мероприятием. В этом году она прошла в новом формате. Чтобы избежать большого скопления людей, ребят награждали группами по 5 человек.