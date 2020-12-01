Оружие и документы Западно-Сибирского крестьянского восстания представят в Ишиме

| Фото: Ишимского музейного комплекса | Фото: Ишимского музейного комплекса

Выставку к 100-летию Западно-Сибирского крестьянского восстания готовят в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова. Среди раритетов вековой давности организаторы экспозиции особенно выделяют корпус снаряда 37-миллиметровой пушки Маклена (Макклина).

"Эту легкую пушку прозвали просто макленка. Она применялось в Первой мировой войне, во время Гражданской войны в России. Использовали американское оружие части РККА и при подавлении крестьянского восстания в 1921 году. Это орудие ввиду его малой массы легко транспортировалось по заснеженным просторам нашего края, в отличие от известной трёхдюймовки – 76-миллиметровой пушки", - говорит научный сотрудник Ишимского музейного комплекса Константин Иванов.

Снаряд пушки Маклена был обнаружен в окрестностях станции Маслянская. По словам Иванова, в годы Гражданской войны каких-либо серьезных боёв там не наблюдалось. Применение данного оружия в феврале 1921 года подтверждается документально – в докладе командира 85-й стрелковой бригады Н.Н. Рахманова, который пишет о том, что на укрепление отряда рабочей роты при 254-м полку была направлена пушка Маклена.

Как заметил научный сотрудник Ишимского музея, редкий снаряд, который представят на выставке, сохранился хорошо. Медный поясок снаряда имеет не только следы от нарезов внутреннего канала ствола, но и следы маркировки американского завода изготовителя: P.E. & M.CO. (Poole Engineering and Mcclean Company) U.S.A.

Сотрудники Ишимского музейного комплекса продолжают формировать выставку о Западно-Сибирском восстании 1921—1922 годов — крупнейшем антибольшевистском вооруженном выступлении крестьян, казаков, части рабочих и городской интеллигенции. Ее откроют в феврале 2021 года.

Анжела Лебедева