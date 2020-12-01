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14 декабря тюменцам к вечеру обещают потепление

Общество, 08:43 14 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 11 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 14 декабря. К вечеру потеплеет до минус 6, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков при западном ветре, который будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 764-765 мм рт. ст.

Заход солнца - в 15 часов 54 минуты. Долгота дня - 6 часов 44 минуты.

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