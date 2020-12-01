Тюменские спасатели ликвидировали условную утечку на газопроводе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Совместные учения спасателей и сотрудников "Газпром Межрегионгаз Север" по ликвидации повреждения газопровода прошли в Нижнетавдинском районе. В тренировке приняли участие 18 человек и четыре единицы техники экстренных служб, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Первой на место условной аварии прибыла бригада разведки. Специалисты определили характер и масштабы "разгерметизации" газопровода, расставили предупредительные знаки и доложили о случившемся диспетчеру. На месте тренировки работала ремонтная группа и спасатели МЧС России.

Подобные тренировки проходят для отработки слаженности действий персонала аварийно-спасательной службы и сотрудников пожарной части в случае аварии на объектах.