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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские спасатели ликвидировали условную утечку на газопроводе

Общество, 13:59 14 декабря 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Совместные учения спасателей и сотрудников "Газпром Межрегионгаз Север" по ликвидации повреждения газопровода прошли в Нижнетавдинском районе. В тренировке приняли участие 18 человек и четыре единицы техники экстренных служб, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Первой на место условной аварии прибыла бригада разведки. Специалисты определили характер и масштабы "разгерметизации" газопровода, расставили предупредительные знаки и доложили о случившемся диспетчеру. На месте тренировки работала ремонтная группа и спасатели МЧС России.

Подобные тренировки проходят для отработки слаженности действий персонала аварийно-спасательной службы и сотрудников пожарной части в случае аварии на объектах.

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# газопровод , ГУ МЧС России по Тюменской области , Нижнетавдинский район , учения

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